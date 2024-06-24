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Мозговой град и ливень прошли в Новосибирске вечером 23 июня

Мозговой град и ливень прошли в Новосибирске вечером 23 июня

В Советском районе Новосибирска на жителей с небес полетели градины, размером с перепелиное яйцо.В Новосибирске жители Советского района стали свидетелями того, как при аномальной жаре с неба вдруг начали падать градины размером с перепелиное яйцо.

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