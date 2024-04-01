Константин Гаврилов выразил уверенность, что политика НАТО к России грозит деградацией в ЕвропеРусский дипломат Константин Гаврилов считает, что на сегодняшний день отношения между Россией и блоком НАТО это не просто холодная война, а что-то большее.
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