Домочадцев день или Рождественский мясоед, отмечаемый 10 января, богат приметами, традициями и обрядами AdministratorКаждый год, 10 января, на Руси люди праздновали уникальный праздник — День Домочадцев или Рождественский мясоед.
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