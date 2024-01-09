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Домочадцев день или Рождественский мясоед, отмечаемый 10 января, богат приметами, традициями и обрядами

Домочадцев день или Рождественский мясоед, отмечаемый 10 января, богат приметами, традициями и обрядами

Домочадцев день или Рождественский мясоед, отмечаемый 10 января, богат приметами, традициями и обрядами AdministratorКаждый год, 10 января, на Руси люди праздновали уникальный праздник — День Домочадцев или Рождественский мясоед.

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