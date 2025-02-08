14 неочевидных киноляпов, которые мы пропустили в наших любимых фильмах

Даже самые преданные поклонники кино не всегда замечают киноляпы в любимых фильмах. Однако внимательные зрители могут разглядеть, как случайные ошибки, допущенные на съемочной площадке, порой остаются незамеченными и попадают в финальный монтаж, оказываясь на экранах.