14 неочевидных киноляпов, которые мы пропустили в наших любимых фильмах

Даже самые преданные поклонники кино не всегда замечают киноляпы в любимых фильмах. Однако внимательные зрители могут разглядеть, как случайные ошибки, допущенные на съемочной площадке, порой остаются незамеченными и попадают в финальный монтаж, оказываясь на экранах.
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