Новосибирск рискует стать столицей электромобилей России: здесь наблюдается небывалый рост продаж «зеленых» машин

Новосибирская область демонстрирует впечатляющий рост спроса на электромобили. По данным сервиса «Авито Авто», в июле-августе 2023 года продажи электрокаров здесь выросли аж на 500% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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