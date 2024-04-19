Синоптики рассказали, когда из Челябинской области уйдет жара

Апрель-2024 преподносит сюрприз за сюрпризом.В Челябинскую область идёт аномальная жара. Метеорологи опубликовали обновлённый прогноз погоды, который как порадует южноуральцев теплом, так и заставит немного утеплиться.
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