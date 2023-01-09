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Агент Сутормина: «Алексей настроен доказать свое место в старте «Зенита». Интерес от клубов РПЛ? Без комментариев»

Агент Алексея Сутормина опроверг, что защитник может не поехать с «Зенитом» на первый сбор. – Это не то, что неправда.

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