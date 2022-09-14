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В Сенате США одобрили выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд

В Сенате США одобрили выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект по выделению Тайваню военной помощи на общую сумму в $4,5 млрд, сообщил журналистам глава комитета Джим Риш.

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