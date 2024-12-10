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Орбан объяснил нежелание Трампа вести переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не может вести переговоры по Украине в связи со строгими американскими правовыми нормами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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