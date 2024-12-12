Институт Пушкина перестанет проводить экзамены для мигрантов

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов, так как он не вошел в перечень госучреждений, которые имеют право проводить экзамены по русскому, истории России и основам российского законодательства.
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