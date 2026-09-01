МКС предоставляет в ЛНР бесплатную защиту от мошенников

В ЛНР оператор связи МКС предоставил жителям бесплатную защиту от мошеннических звонков. Система "Нейрощит" за год заблокировала миллион нежелательных вызовов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума: с 2026 г...
- Вот Кедми всё и с...
- Минэнерго РФ запл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым