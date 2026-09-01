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Царьград

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МКС предоставляет в ЛНР бесплатную защиту от мошенников

МКС предоставляет в ЛНР бесплатную защиту от мошенников

В ЛНР оператор связи МКС предоставил жителям бесплатную защиту от мошеннических звонков. Система "Нейрощит" за год заблокировала миллион нежелательных вызовов.

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