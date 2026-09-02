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Украина произвела массированную атаку по России. Погибли 2 человека, есть раненые

Украина произвела массированную атаку по России. Погибли 2 человека, есть раненые

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над различными регионами страны.

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