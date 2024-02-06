Передел мира под новый порядок начался

Горькая правда, которую привезёт из Москвы Такер Карлсон, может лишить Байдена всех шансов на победу Похоже, что Такер Карлсон может навести большого шороху в западных СМИ – он таки приехал в Россию! И все справедливо боятся, что он приехал для интервью с Путиным – ну а для чего же ещё? Явно не просто туристом, время свободное провести, пускай даже и в Большом театре, где его вчера видели.