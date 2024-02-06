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Передел мира под новый порядок начался

Передел мира под новый порядок начался

Горькая правда, которую привезёт из Москвы Такер Карлсон, может лишить Байдена всех шансов на победу Похоже, что Такер Карлсон может навести большого шороху в западных СМИ – он таки приехал в Россию! И все справедливо боятся, что он приехал для интервью с Путиным – ну а для чего же ещё? Явно не просто туристом, время свободное провести, пускай даже и в Большом театре, где его вчера видели.

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Игорь Меликов
Терпение! Терпение!
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