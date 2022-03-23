Джон Стоктон: «Наше правительство тратит сотни миллионов долларов на рекламу, чтобы заставить людей вакцинироваться, но это не работает»

Лучший распасовщик в истории НБА Джон Стоктон объяснил свое отношении к законам об обязательной вакцинации.

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