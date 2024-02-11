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Леус: в Москве 11 февраля потеплеет до -8 градусов и пройдет небольшой снег

Леус: в Москве 11 февраля потеплеет до -8 градусов и пройдет небольшой снег

Неделя в Москве завершится отступлением морозов. Жителей и гостей столицы 11 февраля ждут слабые осадки и до минус восьми градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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