Белый дом показал Дональда Трампа в образе Линка из видеоигры

Белый дом выпустил ролик с Дональдом Трампом в образе Линка из The Legend of Zelda. Видео показывает президента бегущим по Белому дому и работающим в овальном кабинете, подчёркивая его цель — сделать Америку снова великой.
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