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Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

ВС России с помощью артиллерии уничтожают вражеские позиции в ТорецкеВ распоряжении РИА Новости оказались кадры, где русская артиллерия и военно-космические силы наносят удар по противнику в Торецке.

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