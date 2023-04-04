Журналистская Правда

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Александр Дудчак: В США «фабрики мыслей» генерируют сценарии по Украине

«Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей. Не беспокоит ли это вас?» С этими словами ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь обратилась к члену палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

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