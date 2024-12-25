Названы даты поставки первого опытного состава для ВСМ Москва — Петербург

Об этом рассказал Денис Мантуров Первый опытный состав для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург будет поставлен в конце 2026 года — начале 2027 года, в течение 2028–2030 годов для магистрали будет произведено около 30 составов.