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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков

Требуются водители, категория "D" (автобус). График 5/2 , з/п в районе 40 000 руб. Подробности по телефону : 8-927-257-55-49.

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