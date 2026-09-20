Выборы в Госдуму — 2026: подсчет голосов продолжается

В России завершились выборы депутатов Госдумы. Голосование длилось три дня — с 18 по 20 сентября. Явка на этих выборах стала рекордной, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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