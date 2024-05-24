ВС РФ разнесли объекты ВСУ в Харькове и Херсоне, под ударом оказались Ж\д составы и база БПЛА: Карта специальной военной операции на Украине на 24 мая 2024 года Юлия СоколоваВоенно-воздушные силы России ранним утром 23 мая провели серию точечных атак по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины.