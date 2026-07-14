УФАС проверит ценообразование на заправках в Смоленской области

Глава Вяземского округа Олег Смоляков направил обращения в Управление федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, а также в Вяземскую межрайонную прокуратуру после жалоб жителей на высокую стоимость бензина.
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