Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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УФАС проверит ценообразование на заправках в Смоленской области

УФАС проверит ценообразование на заправках в Смоленской области

Глава Вяземского округа Олег Смоляков направил обращения в Управление федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, а также в Вяземскую межрайонную прокуратуру после жалоб жителей на высокую стоимость бензина.

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