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Хулиганы в Новосибирске похитили парня и вымогали у него 300 тысяч рублей

Хулиганы в Новосибирске похитили парня и вымогали у него 300 тысяч рублей

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20 и 21-летних местных жителей, – сообщила представитель СКР по региону Кристина Зюзина.

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