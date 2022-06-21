Хулиганы в Новосибирске похитили парня и вымогали у него 300 тысяч рублей

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20 и 21-летних местных жителей, – сообщила представитель СКР по региону Кристина Зюзина.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20 и 21-летних местных жителей, – сообщила представитель СКР по региону Кристина Зюзина.
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