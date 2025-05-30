В Раде озвучили основное препятствие развитию экономики Украины

Теневые схемы являются основным препятствием на пути развития экономики Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, отметив, что, по его подсчетам, республика теряет на таких схемах порядка 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) каждый год, передает украинская версия издания Forbes.