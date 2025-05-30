Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Что-то мало я верю,ч то такой  закон примут.Олигархи  не дадут  его принять Вся  ГД   напичкана  лоббистами  олигархов"Очень плохие нов...
  • Tatiana Cervonookaia
    Да пусть себе живет с американским а наташа пусть платит за всеСкакала с флагом ...
  • Серж Брукс
    Где батальоны штурмовиков из новых «граждан России,»или они борются только за ограбление нашей социалки ?"Очень плохие нов...

В Раде озвучили основное препятствие развитию экономики Украины

Теневые схемы являются основным препятствием на пути развития экономики Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, отметив, что, по его подсчетам, республика теряет на таких схемах порядка 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) каждый год, передает украинская версия издания Forbes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх