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Феликс после 5:0 с «Бетисом»: «В такой команде легко играть – система налажена, мяч ходит быстро. Я счастлив, перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям»

Феликс после 5:0 с «Бетисом»: «В такой команде легко играть – система налажена, мяч ходит быстро. Я счастлив, перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям»

«Барселона» обыграла «Бетис» в 5-м туре Ла Лиги со счетом 5:0. Жоау Феликс забил дебютный гол за «блауграну», открыв счет на 25-й минуте.

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