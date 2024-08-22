Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис будет заинтересована в работе над достижением соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями в случае своей победы на ноябрьских выборах главы государства.

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