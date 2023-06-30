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«Интер» хочет подписать хавбека «Сассуоло» и Италии Фраттези за счет продажи Брозовича «Аль-Насру»

«Интер» намерен приобрести хавбека «Сассуоло» Давиде Фраттези. Миланцы планируют потратить на трансфер 23-летнего игрока сборной Италии средства, вырученные от предстоящего перехода Марцело Брозовича в «Аль-Наср», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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