Путин: Россия готова работать с Европой, но «водить за нос» себя больше не даст

Президент России Владимир Путин в рамках общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что Москва готова работать над украинским урегулированием в том числе и с Европой, но ошибок, связанных с чрезмерным доверием Западу, больше не допустит.
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