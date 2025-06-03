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Диана Панченко: «Прощайте, дроны»: как мошенник стал главой Сил беспилотных систем Украины

Диана Панченко: «Прощайте, дроны»: как мошенник стал главой Сил беспилотных систем Украины

Как бывший мошенник оказался на такой высокой должности в Силах Беспилотных Систем Украины? Какие интересы могут стоять за решением Зеленского доверить миллиарды дронов человеку, имеющему криминальное прошлое? Прощайте, дроны! Зеленский назначил новым главой Сил беспилотных систем Роберта Бровди.

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