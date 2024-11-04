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Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 16 Pro Max: ух ты, новая кнопка! Очередной ст...

Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 16 Pro Max: ух ты, новая кнопка! Очередной ст...

Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 16 Pro Max: ух ты, новая кнопка!Очередной старший iPhone в этом году порадовал увеличенным экраном (и, соответственно, габаритами), новой широкоугольной камерой, новой батареей, новой аппаратной платформой… на самом деле, для Apple невиданный список изменений, пусть и не радикальных.

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