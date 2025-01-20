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Русская весна

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Армия России закрывает в котёл силы ВСУ в Великой Новосёлке (КАРТА)

Армия России закрывает в котёл силы ВСУ в Великой Новосёлке (КАРТА)

Армия России закрывает в котёл силы ВСУ в Великой Новосёлке. Такую неприятную для врага правду об оперативной обстановке в близкой к окружению Великой Новоселке (на стыке Запорожья и ДНР озвучил медийный боевик ВСУ): «Ну, как и ожидалось, наше командование дотянуло до последнего, знаете ли, не страшно бояться ответственности, когда возмущаешься открыто, главное, чтобы те, кто вот такую ​​ х#рню творит (по типу котлов), заставляя там умирать наших казаков, — сидели пожизненно! Как можно не видеть проблему, угрозу, где здравый ум? Большинство управляющих этим процессом не осознают, что войско не вечно, на смену никто не придет, потому что некому будет воспитывать подрастающих воинов! В настоящее время русские контролируют северо-восточную и южную часть поселка, остается коридор на север.

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