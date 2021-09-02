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«На 100% прав»: немцы высказались о словах Путина о демократии

«На 100% прав»: немцы высказались о словах Путина о демократии

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он по ошибке приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, хотя говорил об этом российский президент Владимир Путин.

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