«На 100% прав»: немцы высказались о словах Путина о демократии

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он по ошибке приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, хотя говорил об этом российский президент Владимир Путин.
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он по ошибке приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, хотя говорил об этом российский президент Владимир Путин.
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