Цены на московских АЗС возобновили рост после новогодней паузы После периода стабильности в новогодние праздники цены на топливо на московских АЗС вернулись к росту.
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Цены на московских АЗС возобновили рост после новогодней паузы После периода стабильности в новогодние праздники цены на топливо на московских АЗС вернулись к росту.
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