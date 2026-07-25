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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чемпионат Турции на две головы сильнее РПЛ из-за класса футболистов и скоростей». Макаров о лигах

Полузащитник « Крыльев Советов »  Денис Макаров сравнил чемпионаты России и Турции.  «После игры в чемпионате Турции хотелось остаться в Европе, но из-за того, что в Турции задержки по зарплате, я отказался от этой идеи.

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