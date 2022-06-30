Будівля театру в Маріуполі після бомбардування будівлі російськими військовими, 25 квітня 2022 року Amnesty International: удар по театру в Маріуполі – “явний військовий злочин”; російських військ Правозахисна організація представила результати розслідування російського бомбардування Маріупольського драматичного театру, яке відбулося у березні цього року Правозахисна організація Amnesty International провела повномасштабне розслідування обставин удару, який було завдано […] Сообщение Amnesty International: удар по театру в Маріуполі – «явний військовий злочин» російських військ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.