В Барнауле приставы заставили пекарню выплатить 800 тысяч рублей дочери погибшей работницы

Компания не пошла на добровольную выплату — деньги перечислили только после мер принудительного взыскания Компания "Алтай‑Лаваш" выплатила 800 тысяч рублей дочери сотрудницы, погибшей на производстве, — добиться исполнения решения суда помогли судебные приставы.