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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле приставы заставили пекарню выплатить 800 тысяч рублей дочери погибшей работницы

В Барнауле приставы заставили пекарню выплатить 800 тысяч рублей дочери погибшей работницы

Компания не пошла на добровольную выплату — деньги перечислили только после мер принудительного взыскания Компания "Алтай‑Лаваш" выплатила 800 тысяч рублей дочери сотрудницы, погибшей на производстве, — добиться исполнения решения суда помогли судебные приставы.

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