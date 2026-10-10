В Барнауле приставы заставили пекарню выплатить 800 тысяч рублей дочери погибшей работницы

Компания не пошла на добровольную выплату — деньги перечислили только после мер принудительного взыскания Компания "Алтай‑Лаваш" выплатила 800 тысяч рублей дочери сотрудницы, погибшей на производстве, — добиться исполнения решения суда помогли судебные приставы.
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