Сторожевой корабль Неустрашимый привлекли к учениями палубных вертолетов Ка-27

В Балтийском море прошли учения корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации ВМФ России. Как сообщили в среду, 27 сентября, в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи корабельных вертолетов совершили более 35 посадок на сторожевой корабль "Неустрашимый" в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.