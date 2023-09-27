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Мировое обозрение

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Сторожевой корабль Неустрашимый привлекли к учениями палубных вертолетов Ка-27

Сторожевой корабль Неустрашимый привлекли к учениями палубных вертолетов Ка-27

В Балтийском море прошли учения корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации ВМФ России. Как сообщили в среду, 27 сентября, в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи корабельных вертолетов совершили более 35 посадок на сторожевой корабль "Неустрашимый" в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.

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