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ВС России за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

ВС России за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

За сутки российские бойцы в Доброполье (Донецкая Народная Республика) освободили от украинских вооруженных формирований 286 зданий.

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