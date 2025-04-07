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Царьград

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В первой волне пойдёт "мясо". ВСУ планируют большой прорыв

В первой волне пойдёт "мясо". ВСУ планируют большой прорыв

ВСУ готовят большой прорыв на фронте. В первой волне пойдёт "мясо" - мобилизованные солдаты.По данным телеграм-канала "Русский патриот", контрудар украинская армия собирается провести на линии фронта между Часовым Яром и Северском.

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