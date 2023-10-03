В Южном федеральном округе ставки по накопительным счетам выросли вслед за ключевой ставкой

Следуя тренду повышения ключевой ставки банки скорректировали условия по своим накопительным счетам. Новые клиенты ВТБ Банка могут получать доходность 13% годовых на ежемесячный минимальный остаток в течение первых четырех месяцев с даты открытия первого счёта или 11% годовых на ежедневный остаток в сумме до 1 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты первого пополнения продукта.