Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий юлдашев
    Вечная память.Икрянинским школь...
  • Валерий Бирюков
    Вот она - пятая колонна! Вместо того, чтобы казахов посылать за все их подлянки - лижут область их тела ниже спины.Атырауская област...
  • Вовладар Даров
    Это известие очень важное для всей России?В поселениях двух...

В Южном федеральном округе ставки по накопительным счетам выросли вслед за ключевой ставкой

В Южном федеральном округе ставки по накопительным счетам выросли вслед за ключевой ставкой

Следуя тренду повышения ключевой ставки банки скорректировали условия по своим накопительным счетам. Новые клиенты ВТБ Банка могут получать доходность 13% годовых на ежемесячный минимальный остаток в течение первых четырех месяцев с даты открытия первого счёта или 11% годовых на ежедневный остаток в сумме до 1 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты первого пополнения продукта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх