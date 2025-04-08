В Калужской области водителя будут судить за смерть трех человек

В октябре прошлого года 34-летний водитель грузовика на дороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто В октябре прошлого года 34-летний водитель грузовика на дороге Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто.