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Поминовение усопших воинов в Русской православной церкви

Поминовение усопших воинов в Русской православной церкви

Русская православная церковь 9 мая (26 апреля по старому стилю) совершает особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

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