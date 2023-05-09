Поминовение усопших воинов в Русской православной церкви

Русская православная церковь 9 мая (26 апреля по старому стилю) совершает особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.