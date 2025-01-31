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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вембаньяма впервые вызван на Матч звезд НБА. В списке резервистов также Каннингем, Шенгюн и Уильямс

Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» впервые станет участником Матч звезд НБА. В списке резервистов от Западной конференции также защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс, форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, защитник «Клипперс» Джеймс Харден, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн и форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс.

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