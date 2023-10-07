Командование ВСУ заявило о готовности ответить на угрозы со стороны Белоруссии.Украинские войска на границе с Белоруссией привели в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности войск на территории РБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии