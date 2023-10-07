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Украинские войска на границе с Белоруссией привели в усиленный режим

Украинские войска на границе с Белоруссией привели в усиленный режим

Командование ВСУ заявило о готовности ответить на угрозы со стороны Белоруссии.Украинские войска на границе с Белоруссией привели в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности войск на территории РБ.

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