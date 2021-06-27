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Потери ВВС саудовской коалиции в Йеменской войне

Потери ВВС саудовской коалиции в Йеменской войне

Сводный список подтвержденных потерь потерь саудовской коалиции в Йеменской войне.Всего с весны 2015-го года, когда началась иностранная интервенция в Йемене, сбито или потеряно по техническим причинам 65 самолетов, вертолетов и крупных БПЛА.

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