Потери ВВС саудовской коалиции в Йеменской войне

Сводный список подтвержденных потерь потерь саудовской коалиции в Йеменской войне.Всего с весны 2015-го года, когда началась иностранная интервенция в Йемене, сбито или потеряно по техническим причинам 65 самолетов, вертолетов и крупных БПЛА.