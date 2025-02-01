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Названы лауреаты премии «Золотой орел»

Названы лауреаты премии «Золотой орел»

РГ: Триумфатором «Золотого орла» стал фильм «Воздух», получивший шесть наград 31 января в Москве прошла ХХIII торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел».

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