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Motorola Solutions показала рекордный портфель заказов в $15,6 млрд и повысила годовой прогноз во II квартале 2026 года

Motorola Solutions показала рекордный портфель заказов в $15,6 млрд и повысила годовой прогноз во II квартале 2026 года

Корпорация Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), ведущий мировой поставщик систем технологической связи, видеонаблюдения и программного обеспечения для общественной безопасности, представила отчет за второй квартал 2026 года.

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