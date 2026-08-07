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Военные материалы

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Ракетчики из КНДР готовы ударить по Киеву

Ракетчики из КНДР готовы ударить по Киеву

КНДР и Россия, похоже, перешли в новую фазу военного сотрудничества. Северная Корея развертывает в России ракетное подразделение для нанесения ударов по Украине, включая доставку баллистических ракет, пусковых установок и личного состава.

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