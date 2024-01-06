Денег нет: США приостановят помощь Украине до выделения средств Конгрессом Ирэн ОрлонскаяНа последней пресс-конференции координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома, Джон Кирби, объявил, что Соединенные Штаты Америки больше не могут продолжать оказывать дальнейшую помощь Украине из-за ограничений в финансовых ресурсах.