Денег нет: США приостановят помощь Украине до выделения средств Конгрессом Ирэн ОрлонскаяНа последней пресс-конференции координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома, Джон Кирби, объявил, что Соединенные Штаты Америки больше не могут продолжать оказывать дальнейшую помощь Украине из-за ограничений в финансовых ресурсах.
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